Канада планирует ввести пошлины на товары из США

Канада составила список из американских товаров общей стоимостью в $105 млрд, на которые она введет пошлины, если избранный президент США Дональд Трамп реализует свою угрозу и одобрит тарифы в размере 25% на все канадские товары. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В публикации отмечается, что Оттава не планирует идти на подобный шаг первой, а лишь будет действовать в ответ на предпринимаемые шаги администрации Трампа. Составленный Канадой список товаров предварительный и может быть дополнен впоследствии, отмечает агентство.

Недавно Трюдо заявил, что ответит Трампу.