https://news.day.az/world/1723197.html Канада планирует ввести пошлины на товары из США Канада составила список из американских товаров общей стоимостью в $105 млрд, на которые она введет пошлины, если избранный президент США Дональд Трамп реализует свою угрозу и одобрит тарифы в размере 25% на все канадские товары. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Канада планирует ввести пошлины на товары из США
Канада составила список из американских товаров общей стоимостью в $105 млрд, на которые она введет пошлины, если избранный президент США Дональд Трамп реализует свою угрозу и одобрит тарифы в размере 25% на все канадские товары. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
В публикации отмечается, что Оттава не планирует идти на подобный шаг первой, а лишь будет действовать в ответ на предпринимаемые шаги администрации Трампа. Составленный Канадой список товаров предварительный и может быть дополнен впоследствии, отмечает агентство.
Недавно Трюдо заявил, что ответит Трампу.
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