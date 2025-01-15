Армянская пропаганда не служит миру и опасна - МИД Азербайджана
Армянская пропаганда, массово искажающая историю, не служит миру и опасна.
Как передает Day.Az, об этом говорится в комментарии пресс-секретаря МИД Азербайджана Айхана Гаджизаде в связи с заявлением МИД Армении.
"Весь мир знает, что вымышленные "сумгаитские погромы", являющиеся частью армянской ложной пропаганды, были планом, разработанным армянами и реализованным через Эдуарда Григоряна для оправдания депортации и массового убийства азербайджанцев.
Утверждение о праве на компенсацию армян, которые разбогатели за счет бакинской нефти и богатств Азербайджана и потратили заработанные средства на истребление азербайджанцев и уничтожение исторических памятников, свидетельствует об абсурдном мышлении", - отметил А.Гаджизаде.
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