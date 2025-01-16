Президент Израиля о заключенном перемирии в секторе Газа

Заключение соглашения об освобождении удерживаемых в секторе Газа заложников и прекращении там огня станет "правильным и необходимым шагом".

Как сообщает Day.Az, об этом заявил в телеобращении к нации президент Израиля Ицхак Герцог.

"Сейчас мы обязаны сделать шаг и исправить ситуацию.Как президент Государства Израиль я говорю однозначно: это правильный шаг, это важный шаг, это необходимый шаг", - сказал он.