https://news.day.az/world/1723145.html Президент Израиля о заключенном перемирии в секторе Газа Заключение соглашения об освобождении удерживаемых в секторе Газа заложников и прекращении там огня станет "правильным и необходимым шагом". Как сообщает Day.Az, об этом заявил в телеобращении к нации президент Израиля Ицхак Герцог.
Президент Израиля о заключенном перемирии в секторе Газа
Заключение соглашения об освобождении удерживаемых в секторе Газа заложников и прекращении там огня станет "правильным и необходимым шагом".
Как сообщает Day.Az, об этом заявил в телеобращении к нации президент Израиля Ицхак Герцог.
"Сейчас мы обязаны сделать шаг и исправить ситуацию.Как президент Государства Израиль я говорю однозначно: это правильный шаг, это важный шаг, это необходимый шаг", - сказал он.
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