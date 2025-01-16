Эрдоган поддержал соглашение между Израилем и ХАМАС

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил поддержку соглашению о прекращении огня между палестинским движением ХАМАС и Израилем.

Как передает Day.Az, об этом он сообщил на своей странице в соцсети X.

"Мы приветствуем заключение соглашения о прекращении огня между ХАМАС и Израилем. Надеемся, что эти договоренности принесут пользу региону и всему человечеству, особенно нашим палестинским братьям, а также откроют путь к постоянному миру и стабильности," - отметил Эрдоган.

Президент подчеркнул, что Турция никогда не оставляла палестинцев в их борьбе против угнетения. "Мы продолжим поддерживать народ Газы, используя все возможные ресурсы, чтобы помочь им восстановить свои жизни и залечить раны," - добавил он.