В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о том, как российское издание манипулирует читателями.

Day.Az представляет публикацию:

Российское издание Baza опубликовало полную расшифровку переговоров пилотов самолета AZAL, разбившегося в Актау - и сделало это таким нехитрым образом, чтобы выгородить представителей РФ, сначала засунувших голову в песок как страусы, а затем пытавшихся оправдываться то птицами, то баллонами.

Журналисты "Базы", основанной, кстати, выходцами из габреляновских Life и Mash, сознательно манипулируют читателями:

Во-первых, они строят свою публикацию на "открытии": экипаж, оказывается, самостоятельно принимал решение уходить не в Махачкалу или Минводы, а в Актау. Во-вторых, они акцентируют внимание на том, что именно пилоты "первыми заговорили" о попадании птиц и взрыве баллона на борту. В-третьих, "База" - невольно или сознательно - не замечает, что экипаж докладывает диспетчеру о потере управления из-за утраты гидравлики, и не задается очевидным вопросом о том, что же это за птицы такие водятся в чеченских горах, что они могут не только пробить фюзеляж самолета, но и перебить систему управления, либо не оставив никаких следов, либо пробив самолет насквозь. И, наконец, в-четвертых, ни о каком плане "Ковер" пилотам не сообщали, а это значит, что если он и вводился, то точно не ДО поражения судна ракетой ПВО.

Забыли в "Базе" и о том, что Росавиация, как и другие представители РФ (а за ними - все федеральные СМИ) первые несколько дней после трагедии утверждали о птицах и баллоне как чуть ли не об основных версиях случившегося без единой отсылки на экипаж, в том смысле, что условия, в которых находились пилоты, очевидно не давали им возможности объективно сделать быстрые выводы о причинах проблем.

Либо ребята в "Базе" очень наивные, либо действуют сознательно.

Экипаж сам принимал решение уйти в Актау - а что, для кого-то это открытие? Кто, кроме КВС может принимать решения о том, куда уходить? Это очевидно, но из этой очевидности почему-то делается Большой Вывод.

Больше того, из опубликованных записей следует, что диспетчер не предлагал экипажу вообще никаких альтернативных мест для посадки - вопреки тому, что утверждала Росавиация и другие российские спикеры. Пилоты сами искали варианты - Махачкалу, Минводы и пр. Получали ответы о погоде - и думали дальше. Их устроил только Актау.

Еще важное: где план "Ковер" в переговорах? Почему диспетчер ни разу ни слова об этом не упомянул? Ведь если верить российской стороне, аэропорт Грозного был закрыт именно по этой схеме из-за атаки дронов. Получается, этот план был введен уже ПОСЛЕ поражения азербайджанского самолета? Или это журналистов "Базы" не особо интересует?

Ни слова о потере управления тоже не сказано. Птицы, баллон - это российским журналистам очень интересно. И ничего больше.

И наконец, "База" ни словом не обмолвилась о том, как к ним попала эта расшифровка, и почему читатели должны быть уверены в ее подлинности.

Самое мерзкое в их публикации - гаденький полунамек на пилотов. Сами, мол, решали уходить в Актау, сами не объявили ЧС на борту, сами сказали про птиц и баллоны, сами, сами, сами...

Может, и из ПВО стреляли тоже сами? Подло и мерзко - впрочем, вполне в стиле Life и Mash.

P.S. Очевидно, что опубликованная расшифровка - не полный транскрипт переговоров. Иначе была бы и аудиоверсия. Что "База" - или те, кто ей этот материал сливал - вырезали, что подредактировали? Ответов на эти вопросы пока нет.

Будет очень интересно посмотреть на переговоры пилотов, когда (если) их опубликует казахстанская сторона. Сравнить, так сказать.