В США обвинили китайских хакеров в кибератаке на минфин

Китайские хакеры получили доступ к более чем трем тысячам документов американских чиновников, включая министра финансов Джанет Йеллен. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на источник, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным издания, чиновники из министерства и сотрудники правоохранительных ведомств получили доступ к файлам в 2024 году. В публикации отмечается, что в распоряжении взломщиков оказались данные главы минфина США Джанет Йеллен и ее заместителей Уолли Адейемо и Брэдли Смита.

Кибератака охватила 419 компьютеров минфина США, однако утечке подверглась информация лишь не конфиденциального характера. Причиной атаки стало использование услуг сторонней компании.