https://news.day.az/sport/1723175.html "Желаю "Карабаху" всего самого наилучшего" - Олавио Жуниньо - ВИДЕО Футболист Олавио Жуниньо попрощался с "Карабахом". Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, что бразильский нападающий, перешедший во "Фламенго", дал интервью телевидению агдамского клуба. Он поблагодарил болельщиков и пожелал "Карабаху" успехов: "Вы уже знаете, что я покинул клуб.
"Желаю "Карабаху" всего самого наилучшего" - Олавио Жуниньо - ВИДЕО
Футболист Олавио Жуниньо попрощался с "Карабахом".
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, что бразильский нападающий, перешедший во "Фламенго", дал интервью телевидению агдамского клуба.
Он поблагодарил болельщиков и пожелал "Карабаху" успехов:
"Вы уже знаете, что я покинул клуб. Я хочу поблагодарить каждого фаната за поддержку, которую они мне оказали. Годы, проведенные в "Карабахе", были лучшими моментами в моей жизни. За это время я пережил много радостных моментов. Конечно, были и грустные моменты".
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