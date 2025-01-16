"Желаю "Карабаху" всего самого наилучшего"

Футболист Олавио Жуниньо попрощался с "Карабахом".

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, что бразильский нападающий, перешедший во "Фламенго", дал интервью телевидению агдамского клуба.

Он поблагодарил болельщиков и пожелал "Карабаху" успехов:

"Вы уже знаете, что я покинул клуб. Я хочу поблагодарить каждого фаната за поддержку, которую они мне оказали. Годы, проведенные в "Карабахе", были лучшими моментами в моей жизни. За это время я пережил много радостных моментов. Конечно, были и грустные моменты".