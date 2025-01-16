Цена нефти Brent превысила $82

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в марте 2025 года на лондонской бирже ICE превысила $82 за баррель впервые с 13 августа 2024 года.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствуют данные торгов.

По данным биржи, цена Brent выросла на 2,73% - до $82,1 за баррель.

Затм фьючерс на Brent незначительно замедлил рост и торговался на уровне $82,05 (+2,67%). В то же время фьючерс на нефть марки WTI с поставкой в марте 2025 года поднимался на 3,29%, до $80,05 за баррель.

В то же время стоимость фьючерса на золото на бирже Comex (подразделение Нью-Йоркской товарной биржи) торговалась на уровне $2 719 за тройскую унцию (+1,37%), следует из данных торговой площадки.