Достигнуто соглашение о прекращении огня в Газе

Соглашение о прекращении огня в секторе Газа достигнуто.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, с таким утверждением выступили СМИ.

По данным высокопоставленного источника телеканала "Аль-Кахира аль-Ихбария", сделка была заключена "спустя несколько часов напряженной работы посредников". Соответствующее официальное заявление, утверждает телеканал, будет опубликовано в ближайшее время. Детали и условия достигнутого соглашения пока не приводятся.

Портал Axios также сообщил со ссылкой на чиновников США о достижении сделки о прекращении огня в Газе и заложникам. По данным портала, официально объявят о достигнутом соглашении о введении режима прекращения огня в секторе Газа и освобождении удерживаемых в анклаве заложников не позднее четверга.

Другой источник сообщил изданию, что "в переговорах об освобождении заложников в Дохе был достигнут прорыв". "Глава боевого крыла ХАМАС Мухаммед Синвар дал добро", - утверждает израильский чиновник.

По информации портала, достигнутая договоренность предполагает на первом этапе освобождение 33 заложников, включая женщин, детей, а также мужчин с проблемами со здоровьем или старше 50 лет.