Гармонизация таможенных процедур раскрывает экономический потенциал тюркских стран

Для эффективной организации глобальных торговых потоков в современном мире важно укрепление координации таможенных служб, внедрение единых стандартов и использование современных технологий.

Как передает Day.Az, об этом сказал председатель Государственного таможенного комитета Азербайджана Шахин Багиров в ходе Х заседания глав таможенных служб Организации тюркоязычных государств (ОТГ).

"Х заседание руководителей таможенных служб тюркских государств имеет важное значение для упрощения торговли, усиления региональных инициатив и углубления экономической интеграции. Гармонизация таможенных процедур, оптимизация транзитных маршрутов открывают новые возможности для реализации экономического потенциала тюркских государств и ускорения регионального развития. Одним из важных проектов является упрощенный таможенный коридор, который имеет стратегическое значение для расширения торговли и укрепления экономических связей в регионе", - сказал он.

По его словам, проект упрощения транзитных таможенных процедур вдоль международного Транскаспийского Восток-Запад коридора посредством применения принципа "одного окна", предложенный таможенной службой, является важным шагом.

"Этот проект позволяет перемещать товары и транспортные средства вдоль коридора на основании одной декларации, осуществлять электронный обмен данными и использовать заранее предоставленную таможенную транзитную декларацию в качестве транзитного документа. Мы считаем, что это будет способствовать более эффективной и упрощенной организации торговых процессов, а также достижению таких важных целей, как повышение логистического потенциала региона.

В современную эпоху автоматизация таможенных услуг, внедрение систем электронного документооборота и цифровых механизмов контроля вносят значительный вклад в ускорение процедур прохождения границ, предотвращение незаконной торговли и повышение прозрачности торговых процессов. В этом контексте особую важность имеют электронные пломбы и системы отслеживания на основе GPS. Указанные технологии не только обеспечивают безопасность грузоперевозок, но и позволяют надежно и эффективно отслеживать транзитные процессы. Системы, предоставляющие возможность отслеживать движение грузов в режиме реального времени, укрепляют доверие среди участников торговли и предотвращают незаконное вмешательство", - добавил Ш.Багиров.

Ранее Шахин Багиров заявил, что международные инициативы Азербайджана играют важную роль в расширении сотрудничества с тюркскими государствами.