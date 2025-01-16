https://news.day.az/culture/1723155.html Стало известно, где похоронят Чимназ Султанову Похороны актрисы Чимназ Султановой пройдут на кладбище в поселке Амирджан в Баку Как передает Day.Az, об этом сообщает Bizim.Media. Султанова скончалась после лечения в Национальном центре онкологии. Артистка несколько месяцев избегала общения с родными и коллегами, скрывая свою болезнь
Стало известно, где похоронят Чимназ Султанову
Похороны актрисы Чимназ Султановой пройдут на кладбище в поселке Амирджан в Баку
Как передает Day.Az, об этом сообщает Bizim.Media.
Султанова скончалась после лечения в Национальном центре онкологии. Артистка несколько месяцев избегала общения с родными и коллегами, скрывая свою болезнь
Чимназ Султанова была не только талантливой актрисой, но и разносторонне образованной личностью. Она окончила факультет международных экономических отношений в Германии, а также обучалась в Азербайджанском государственном университете культуры и искусств. Помимо этого, она совершенствовала свои навыки вокала и актерского мастерства в драмкружке.
У покойной остался сын.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре