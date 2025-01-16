Стало известно, где похоронят Чимназ Султанову

Похороны актрисы Чимназ Султановой пройдут на кладбище в поселке Амирджан в Баку

Как передает Day.Az, об этом сообщает Bizim.Media.

Султанова скончалась после лечения в Национальном центре онкологии. Артистка несколько месяцев избегала общения с родными и коллегами, скрывая свою болезнь

Чимназ Султанова была не только талантливой актрисой, но и разносторонне образованной личностью. Она окончила факультет международных экономических отношений в Германии, а также обучалась в Азербайджанском государственном университете культуры и искусств. Помимо этого, она совершенствовала свои навыки вокала и актерского мастерства в драмкружке.

У покойной остался сын.