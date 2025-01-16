Французские военнослужащие бегут из африканской страны

Последние французские военнослужащие покидают Чад после более сотни лет присутствия в этой африканской стране, передает Day.Az.

Напомним, что Франция завершила вывод своих войск с базы Абеше в Чаде.

29 ноября 2024 года Чад объявил о прекращении действия оборонного соглашения с Францией и 20 декабря потребовал вывести всех военных с территории страны до 31 января 2025 года.

Ранее МИД Чада объявил о разрыве соглашения об оборонном сотрудничестве с Францией.

По словам представителя МИД Чада Абдерамана Куламаллы, решение расторгнуть соглашение позволит стране пересмотреть стратегическое сотрудничество, исходя из национальных интересов.