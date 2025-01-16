https://news.day.az/world/1723237.html Французские военнослужащие бегут из африканской страны - ВИДЕО Последние французские военнослужащие покидают Чад после более сотни лет присутствия в этой африканской стране, передает Day.Az. Напомним, Франция завершила вывод своих войск с базы Абеше в Чаде.
Французские военнослужащие бегут из африканской страны - ВИДЕО
Последние французские военнослужащие покидают Чад после более сотни лет присутствия в этой африканской стране, передает Day.Az.
Напомним, что Франция завершила вывод своих войск с базы Абеше в Чаде.
29 ноября 2024 года Чад объявил о прекращении действия оборонного соглашения с Францией и 20 декабря потребовал вывести всех военных с территории страны до 31 января 2025 года.
Ранее МИД Чада объявил о разрыве соглашения об оборонном сотрудничестве с Францией.
По словам представителя МИД Чада Абдерамана Куламаллы, решение расторгнуть соглашение позволит стране пересмотреть стратегическое сотрудничество, исходя из национальных интересов.
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