Nubia ultra nazik “Air” smartfonunu təqdim etdi
Nubia şirkəti cəmi 5,9 mm qalınlığında korpusla təqdim etdiyi yeni Nubia Air smartfonunu tanıdıb.
Day.Az GizmoChina-ya istinadən xəbər verir ki, cihaz 6,78 düymlük AMOLED displey (1,5K təsvir ölçüsü, 120 Hz, 4500 nit parlaqlıq) və Gorilla Glass 7i qoruyucu şüşə ilə təchiz olunub.
Smartfonun performansı Unisoc T8300 çipseti, 8 GB RAM və 256 GB yaddaş ilə təmin edilir. Əsas kamera 50 MP, ön kamera isə 20 MP təsvir ölçüsünə malikdir. Cihazda AI Super Night, HDR, VLOG rejimi, həmçinin Magic Editor və Magic Eraser kimi alətlər dəstəklənir.
Nubia Air-in digər xüsusiyyətləri arasında:
IP68/IP69/IP69K standartlarına uyğun qorunma,
5000 mAh batareya,
AI funksiyaları ilə zənginləşdirilmiş çəkiliş imkanları,
279 dollar qiymət etiketi qeyd olunur.
Ultra nazik dizaynı və yüksək səviyyəli qorunma standartları ilə bu model bazarda analoqlarından fərqlənir.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре