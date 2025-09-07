https://news.day.az/azerinews/1778744.html Çimərliklərdə gözlənilən hava şəraiti açıqlanıb Abşeron çimərliklərində gözlənilən hava şəraiti açıqlanıb. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Trend-ə verilən məlumata görə, sentyabrın 8-də şimal-şərq küləyi əsəcək.
Bildirilib ki, dəniz suyunun temperaturu şimal çimərliklərində (Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqulba) +25 dərəcədən +26 dərəcəyədək, cənub çimərliklərində (Türkan, Hövsan, Sahil, Şıx) +25 dərəcədən +26 dərəcəyədək isti olacaq.
