https://news.day.az/azerinews/1778853.html Sentyabrın pensiyaları bu tarixdə ödəniləcək Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin tabeliyində Dövlət Sosial Müdafiə Fondu (DSMF) sentyabrın 10-da Bakı və Sumqayıt şəhərləri, eləcə də Abşeron rayonu üzrə bu ayın pensiyalarının ödənilməsi nəzərdə tutub. Day.Az xəbər verir ki, bu barədə metbuat.az-ın sorğusuna cavab olaraq DSMF-dən bildirilib.
Sentyabrın pensiyaları bu tarixdə ödəniləcək
Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin tabeliyində Dövlət Sosial Müdafiə Fondu (DSMF) sentyabrın 10-da Bakı və Sumqayıt şəhərləri, eləcə də Abşeron rayonu üzrə bu ayın pensiyalarının ödənilməsi nəzərdə tutub.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə metbuat.az-ın sorğusuna cavab olaraq DSMF-dən bildirilib.
Qeyd edək ki, güzəştli şərtlərlə pensiya hüququna malik şəxslərin pensiyaları bu ay da qrafik üzrə ödəniləcək.
