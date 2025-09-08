https://news.day.az/azerinews/1778912.html “Şamaxinka”da səkidə yıxılan 36 yaşlı kişi öldü - FOTO Bakıda ölümlə nəticələnən bədbəxt hadisə baş verib. "Qafqazinfo" xəbər verir ki, Şərur rayon sakini 1989-cu il təvəllüdlü Kamal Cəlalov gecə saatlarında "Şamaxinka" adlanan ərazidə səkidə ehtiyatsızlıqdan yıxılıb. Başı səkiyə çırpılan şəxs hadisə yerində vəfat edib. Faktla bağlı Yasamal Rayon Prokurorluğunda araşdırma aparılır.
“Şamaxinka”da səkidə yıxılan 36 yaşlı kişi öldü - FOTO
Bakıda ölümlə nəticələnən bədbəxt hadisə baş verib.
"Qafqazinfo" xəbər verir ki, Şərur rayon sakini 1989-cu il təvəllüdlü Kamal Cəlalov gecə saatlarında "Şamaxinka" adlanan ərazidə səkidə ehtiyatsızlıqdan yıxılıb. Başı səkiyə çırpılan şəxs hadisə yerində vəfat edib.
Faktla bağlı Yasamal Rayon Prokurorluğunda araşdırma aparılır.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре