“Şamaxinka”da səkidə yıxılan 36 yaşlı kişi öldü

Bakıda ölümlə nəticələnən bədbəxt hadisə baş verib.

"Qafqazinfo" xəbər verir ki, Şərur rayon sakini 1989-cu il təvəllüdlü Kamal Cəlalov gecə saatlarında "Şamaxinka" adlanan ərazidə səkidə ehtiyatsızlıqdan yıxılıb. Başı səkiyə çırpılan şəxs hadisə yerində vəfat edib.

Faktla bağlı Yasamal Rayon Prokurorluğunda araşdırma aparılır.