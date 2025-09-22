https://news.day.az/azerinews/1782323.html Xaçmazda 17 yaşlı tələbəyə qayçı ilə xəsarət yetirildi Xaçmazda peşə məktəbində tələbəyə xəsarət yetirilib. Day.Az "Qafqazinfo"ya istinadən xəbər verir ki, hadisə Xaçmaz Dövlət Peşə Təhsil Mərkəzində baş verib. Belə ki, mübahisə zəminində baş vermiş hadisə nəticəsində rayonun Yalama kənd sakini 2008-ci il təvəllüdlü E.Ş-yə qayçı ilə xəsarətlər yetirilib.
Xaçmazda 17 yaşlı tələbəyə qayçı ilə xəsarət yetirildi
Xaçmazda peşə məktəbində tələbəyə xəsarət yetirilib.
Day.Az "Qafqazinfo"ya istinadən xəbər verir ki, hadisə Xaçmaz Dövlət Peşə Təhsil Mərkəzində baş verib.
Belə ki, mübahisə zəminində baş vermiş hadisə nəticəsində rayonun Yalama kənd sakini 2008-ci il təvəllüdlü E.Ş-yə qayçı ilə xəsarətlər yetirilib. O, Xaçmaz Rayon Mərkəzi Xəstəxanasına yerləşdirilib və tibbi yardımdan sonra evə buraxılıb.
***
Polisin keçirdiyi tədbirlərlə hadisəni törətməkdə şübhəli bilinən 2008-ci il təvəllüdlü E.M. saxlanılıb.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре