Üç rayonunun bəzi hissələrində qaz təchizatında fasilə yaranacaq - XƏBƏRDARLIQ
Üç rayonunun bəzi hissələrində qaz təchizatında fasilə yaranacaq.
Day.Az xəbər verir ki, Rayon Qaz İstismar İdarələri məlumat yayıb.
Bildirilib ki, Qazax Xidmat Sahəsinin Qazax rауопu Daş Salahlı kəndində abonentin öz vəsaiti hesabına evinin qarşısından keçən d 108 mm-lik qaz xəttinin уеrinin dəyişdirilməsi məqsədi ilə 23.09 .2025-сi il tаriхdа saat 10:00-dan işlər başa çatanadək ( təqribən 2400 abonent) qaz təchizatının daxildən dayandırılacaqdır.
Həmçinin, İmişli və Saatlının bəzi ərazilərində qaz təchizatı dayandırılacaq:
"Diametri 315 mm-lik PE "Qaralar kənd" orta təzyiqli daşıyıcı qaz kəməri və üzərindən ayrılan qollarında kipliyin sınağı məqsədi ilə əlaqədar 23.09.2025-ci il saat 10:00-dan etibarən sınaq işləri başa çatanadək İmişli rayonunun Qaralar, Cavadxanlı, Bəcirəvan, Mirli, Qaravəlli, Ağcüyür kəndləri və Araz küçəsi, eyni zamanda Saatlı rayonunun Məzrəli və Naharlı kəndlərində (ümumi 2516 abonent) qaz təchizatının dayandırılması planlaşdırılır",-məlumatda bildirilib.
