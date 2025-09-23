https://news.day.az/azerinews/1782694.html Prezident İlham Əliyev BMT-nin Nyu-Yorkdakı mənzil-qərargahında İraq Prezidenti ilə görüşüb - FOTO Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev sentyabrın 23-də BMT-nin Nyu-Yorkdakı mənzil-qərargahında İraq Respublikasının Prezidenti Əbdüllətif Camal Rəşid ilə görüşüb. Bunu Day.Az AZƏRTAC-a istinadən xəbər verir.
