Fərdanın anasının yas mərasimindən görüntülər - VİDEO
Aktyor Fərda Xudaverdiyevin anası Zeynəb xanımın yasından görüntülər yayılıb.
Day.Az xəbər verir ki, aktyorun yaxınları və sənət dostları onu bu ağır günündə tək qoymayıblar.
Onlar Fərdaya baş çəkərək başsağlığı veriblər. Məşhurlar arasında Əməkdar artist Vasif Məhərrəmli, müğənni Ceyhun Qala, aktyor Müşfiq Şahverdiyev kimi tanınmışlar olub.
Xatırladaq ki, aktyorun anası Zeynəb Xudaverdiyevin ötən il əməliyyat olunaraq bir böyrəyi götürülmüşdü.
