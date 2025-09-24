https://news.day.az/azerinews/1783001.html Papa Leo oktyabrın 11-ni sülh üçün oruc və dua günü elan edib Roma Katolik Kilsəsinin rəhbəri Papa XIV Leo oktyabrın 11-ni dünyada sülh və ədalət üçün oruc və dua günü elan edib. AZƏRTAC xəbər verir ki, Papa Leo insanları Müqəddəs Pyotr Meydanında toplaşaraq silahlı qarşıdurmalardan əziyyət çəkənlər üçün dua etməyə çağırıb.
"İnsanlığın sülh və əmin-amanlıq içində yaşaya biləcəyi daha yaxşı gələcək üçün imanı qoruyaraq oruc tutaq və dua edək. Tanrıya yalvararaq bizə sülh və ədalət bəxş etməsini və davam edən silahlı münaqişələrdən əziyyət çəkənlərin göz yaşlarını qurutmasını diləyək", - deyə pontifik qeyd edib.
