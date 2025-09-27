İbrahim Tatlısesin ailəsinə ağır itki üz verdi

Müğənni İbrahim Tatlısesin ailəsinə ağır itki üz verib.

Day.Az sfera.az-a istinadən xəbər verir ki, sənətçinin həyat yoldaşı Derya Tunanın bacısı Perihan Tuna Oba dünyasını dəyişib.

Bu barədə Deryanın özü sosial şəbəkə məlumat yayıb. O bacısının vəfat etdiyini açıqlayıb.

Perihan Tuna Obanın cənazə namazı Zincirlikuyu məscidində qılınacaq.

Daha sonra mərhum Kilyos qəbirstanlığında dəfn olunacaq.