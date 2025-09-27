https://news.day.az/azerinews/1783714.html İbrahim Tatlısesin ailəsinə ağır itki üz verdi Müğənni İbrahim Tatlısesin ailəsinə ağır itki üz verib. Day.Az sfera.az-a istinadən xəbər verir ki, sənətçinin həyat yoldaşı Derya Tunanın bacısı Perihan Tuna Oba dünyasını dəyişib. Bu barədə Deryanın özü sosial şəbəkə məlumat yayıb. O bacısının vəfat etdiyini açıqlayıb. Perihan Tuna Obanın cənazə namazı Zincirlikuyu məscidində qılınacaq.
İbrahim Tatlısesin ailəsinə ağır itki üz verdi
Müğənni İbrahim Tatlısesin ailəsinə ağır itki üz verib.
Day.Az sfera.az-a istinadən xəbər verir ki, sənətçinin həyat yoldaşı Derya Tunanın bacısı Perihan Tuna Oba dünyasını dəyişib.
Bu barədə Deryanın özü sosial şəbəkə məlumat yayıb. O bacısının vəfat etdiyini açıqlayıb.
Perihan Tuna Obanın cənazə namazı Zincirlikuyu məscidində qılınacaq.
Daha sonra mərhum Kilyos qəbirstanlığında dəfn olunacaq.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре