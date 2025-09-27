https://news.day.az/azerinews/1783731.html İkinci Şəhidlər xiyabanının adı dəyişdirilib İkinci Şəhidlər xiyabanının adı dəyişdirilib. Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Müdafiə Nazirliyindən bildirilib. Qeyd edilib ki, Milli Qəhrəman, Polad Həşimov və Vətən müharibəsi şəhidlərinin dəfn edildiyi İkinci Şəhidlər xiyabanının adı dəyişdirilib. Bundan sonra həmin xiyaban Hərbi Memorial Məzarlıq adlanacaq.
