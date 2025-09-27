https://news.day.az/azerinews/1783778.html III MDB Oyunları: Azərbaycanın stolüstü tennisçisi finala yüksəlib Azərbaycanda keçirilən III MDB Oyunlarında stolüstü tennis üzrə fərdi yarışlara start verilib. Day.Az xəbər verir ki, Qəbələ İdman Kompleksində təşkil olunan yarışda Azərbaycan təmsilçilərindən Yağmur Məmmədli və Mərziyə Nurmətova qüvvələrini sınayıblar.
Onlar yarımfinalda müvafiq olaraq, Amina İlımbetova (Rusiya) və Məftunə Qulimova (Özbəkistan) qarşılaşıblar.
Rəqibini hər üç setdə məğlub edən M. Nurmətova finala yüksəlib. Y. Məmmədli isə 3:1 hesabı ilə məğlub olub.
