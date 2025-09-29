https://news.day.az/azerinews/1784228.html Qarabağ Universitetində üç fakültə binası inşa ediləcək - 1,4 milyonluq LAYİHƏ Qarabağ Universitetində Təbiət Elmləri, Sosial və Humanitar Elmlər, həmçinin Hüquq fakültələrinin binaları tikiləcək. Trend-in məlumatına görə, bununla bağlı Elm və Təhsil Nazirliyinin Təsərrüfat Hesablı Əsaslı Tikinti və Təchizat İdarəsi müvafiq işlərə başlayıb.
