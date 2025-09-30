Çay stəkanına tüpürən qız DANIŞDI - "Zarafat edirdim" - VİDEO
Qız müştəriyə çay verməzdən əvvəl stəkana tüpürür və bunu telefona çəkir.
Day.Az xəbər verir ki, Şəki şəhərində fəaliyyət göstərən "Azra" şirniyyat evinin xanım əməkdaşının müştərilərə qarşı qeyri-etik hərəkət etməsi ilə bağlı görüntülər yayılıb. Müzakirələrə səbəb olan videodakı qız "Xəzər Xəbər"ə danışıb.
O, bunu rəfiqələrinə zarafat məqsədi ilə etdiyini bildirib.
Məsələ ilə bağlı sözügedən şirniyyat evinin rəhbəri Etibar Nəsibov məsələdən xəbərdar olan kimi həmin şəxsin töhmət verilərək işdən çıxarıldığını qeyd edib.
DİN-in Mətbuat xidmətinin Regional Qrupundan sorğumuza cavab olaraq bildirilib ki, sosial şəbəkələrdə yayılan videogörüntülərlə bağlı Şəki polis şöbəsində təhqiqat aparılır. Araşdırmanın nəticəsindən asılı olaraq əmələ hüquqi qiymət veriləcək.
Daha ətraflı videomaterialı təqdim edirik:
