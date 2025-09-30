II Azərbaycan – Özbəkistan Media Forumu çərçivəsində“Rəqəmsal informasiya mühitində etik məsuliyyət” mövzusunda panel müzakirə keçirilir
Day.Az xəbər verir ki, panel Özbəkistanın Jurnalistika və Kütləvi Kommunikasiya Universitetinin Elm və İnnovasiyalar üzrə prorektoru Dr. Nozima Muratovanın moderatorluğu ilə baş tutur.
Panel müzakirədə AZƏRTAC-ın İdarə Heyəti sədrinin müavini Sevinc Abdullayeva, Özbəkistanın Milli Kütləvi İnformasiya Vasitələrinin Dəstəklənməsi və İnkişafı üzrə İctimai Fondun Himayəçilər Şurasının sədri Akramjon Fozilov, "1news.az" xəbər portalının baş redaktoru Kəmalə Məmmədova və"O'zbekiston 24" Yaradıcı Birliyinin direktor müavini, "O'zbekiston 24" teleradio kanalının baş prodüseri Xaydar Xasanov spiker qismində çıxış edirlər.
