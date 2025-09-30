https://news.day.az/azerinews/1784379.html Milli Məclis bir sıra beynəlxalq sazişləri ratifikasiya edib Milli Məclis Azərbaycan Respublikasının bir sıra beynəlxalq sazişlərini ratifikasiya edib. Day.Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, bununla bağlı məsələlər parlamentin bugünkü plenar iclasında müzakirə edilib. Sözügedən sazişlər aşağıdakılardır:
Milli Məclis Azərbaycan Respublikasının bir sıra beynəlxalq sazişlərini ratifikasiya edib.
Day.Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, bununla bağlı məsələlər parlamentin bugünkü plenar iclasında müzakirə edilib.
Sözügedən sazişlər aşağıdakılardır:
- "Ozon qatını dağıdan maddələr haqqında" Monreal Protokoluna 2016-cı il 15 oktyabr tarixli Kiqali Düzəlişinin təsdiq edilməsi haqqında" Azərbaycan Respublikası qanununun layihəsi.
- "Müstəqil Dövlətlər Birliyinin iştirakçısı olan dövlətlərin ictimai səhiyyə sahəsində sanitariya-epidemioloji xarakterli fövqəladə vəziyyətlərin qarşısının alınması və cavab tədbirləri üzrə əməkdaşlığı haqqında Saziş"in təsdiq edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası qanununun layihəsi.
- "Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi tərəfindən təmsil olunan Azərbaycan Respublikası Hökuməti ilə Beynəlxalq Telekommunikasiya İttifaqı arasında Ümumdünya Telekommunikasiyanın İnkişafı Konfransının (ÜTİK-25) keçirilməsi, təşkili və maliyyələşdirilməsi ilə bağlı Saziş"in təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası qanununun layihəsi.
- "Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyi tərəfindən təmsil olunan Azərbaycan Respublikası Hökuməti ilə İslam İnkişaf Bankı Qrupu arasında Azərbaycan Respublikası Hökuməti (ev sahibi ölkə) tərəfindən İİB Qrupunun 2026-cı ildə keçiriləcək İllik Toplantıları üçün təminatlara dair Anlaşma Memorandumu"nun təsdiq edilməsi haqqında" Azərbaycan Respublikası qanununun layihəsi.
İclasında həmçinin "Dabaq Xəstəliyinə Nəzarət üzrə Avropa Komissiyasının Nizamnaməsinə qoşulmaq haqqında" və "Beynəlxalq ticarətdə müəyyən təhlükəli kimyəvi maddələr və pestisidlər üzrə qabaqcadan əsaslandırılmış razılıq proseduru haqqında Rotterdam Konvensiyası"na qoşulmaq barədə qanun layihələri də səsverməyə qoyularaq qəbul edilib.
