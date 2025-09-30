https://news.day.az/azerinews/1784423.html Əməkdar artist efirdə əsəbiləşib özündən çıxdı - VİDEO Əməkdar artist Nüşabə Ələsgərli qonaq olduğu "Elgizlə izlə" verilişində gərgin anlar yaşayıb. Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, o, efirə qonaq olan bayağı janr adlandırılan mahnıların ifaçısı söz davasına çıxıb. İfaçının Ələsgərli ilə bir məclisdə olmasını hətta ondan mahnı istəməsini deməsi müğənnini özündən çıxarıb.
Əməkdar artist efirdə əsəbiləşib özündən çıxdı - VİDEO
Əməkdar artist Nüşabə Ələsgərli qonaq olduğu "Elgizlə izlə" verilişində gərgin anlar yaşayıb.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, o, efirə qonaq olan bayağı janr adlandırılan mahnıların ifaçısı söz davasına çıxıb.
İfaçının Ələsgərli ilə bir məclisdə olmasını hətta ondan mahnı istəməsini deməsi müğənnini özündən çıxarıb.
Canlı efirdə yaşanan həmin gərgin anları təqdim edirik:
