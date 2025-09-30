"Məktəbli avtobusları" 11 məktəbdə tətbiq olunacaq - Siyahı və qiymət
Oktyabrın 1-dən Bakıda "məktəbli avtobusları" layihəsinin icrasına başlanacaq. Layihə ilkin mərhələdə 8 dövlət və 3 özəl məktəb olmaqla ümumilikdə 11 təhsil müəssisəsini əhatə edəcək.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə anews.az-a etibarı mənbədən məlumat daxil olub.
Avtobus xidmətindən istifadə üçün aylıq abunə haqqı məsafəyə görə dəyişəcək. Qazi və şəhid ailələrinə, eləcə də ikinci övladı məktəbdə oxuyan ailələrə endirimlər nəzərdə tutulub.
Layihə çərçivəsində xidmət göstəriləcək məktəblər arasında Elitar gimnaziya, 6, 8, 20, 23, 27, 132-134 və 189-190 saylı məktəblər yer alır.
Layihə çərçivəsində 1200 şagird xidmətdən yararlanacaq və şagirdlər birbaşa evdən götürülməklə məktəbə gətirəcək.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре