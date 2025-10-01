https://news.day.az/azerinews/1784783.html Ləmbəranski bu qurumda müşavir oldu Strateji Obyektlərin Mühafizəsi Dövlət Agentliyinin rəisi general-mayor İlqar Abbasova müşavir təyin edilib. Day.Az "Qafqazinfo"ya istinadən xəbər verir ki, bu vəzifəyə Sabunçunun sabiq prokuroru İbrahim Ləmbəranski gətirilib.
Qeyd edək ki, İ.Ləmbəranski tanınmış ictimai xadim Əliş Ləmbəranskinin nəvəsi, millət vəkili Əminə Ağazadənin həyat yoldaşıdır. O, əvvəllər bir sıra rezonans doğuran cinayət işlərinin istintaqına rəhbərlik edib.
