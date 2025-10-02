https://news.day.az/azerinews/1784892.html 55 yaşlı məmur vəfat etdi - FOTO Əmlak Məsələləri Dövlət Xidmətinin əməkdaşı, Bakı Dövlət Universitetinin müəllimi Arzu Məmmədov vəfat edib. Day.Az "Qafqazinfo"a istinadən xəbər verir ki, 55 yaşlı A.Məmmədovun hansı səbəbdən vəfat etməsi bildirilməyib. Qeyd edək ki, o həm də Qərbi Azərbaycan İcmasının Basarkeçər rayon Aşağı Şorca kənd icmasınin sədri idi.
