"Vəfa 6 aylıq həbs olunsun, ən ağır cəzanı istəyirəm" - VİDEO
Müğənnilər Afət Fərmanqızı ilə Vəfa Şərifova arasında qalmaqal yaşanmaqda davam edir.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, bir müddət öncə Rusiya da məclislərin birində barışıq addımı atan sənətçilərin yenidən sözləri çəp gəlib.
Afət Şərifovanı məhkəmə ilə hədələyərək, canlı efirə bağlanıb və sərt sözləri ilə barışıq sözünün üstündən birdəfəlik xətt çəkib:
"Vəfa Şərifovanın mənim barəmdə dedikləri böhtandır. Deyir ki, guya Əməkdar artist Vəfa Şərifova barədə olub danışdıqlarım. Bundan ötrü də məhkəmədə cavab verəcək. İkinci şər isə Moskvada toyda rastlaşanda ondan üzr istədiyimi deyib. Məni Vəfa məhkəməyə vermədən öncə idi. Gördüm ki, qaranlıq otaqdadır. Prodüseri ilə masamızda gəlib otura biləcəyini xəbər ötürdüm. Mən orada yaşayıram, bu isə qonaq idi. Jest etdim. Köməkçisi də mənimlə çox səmimi görüşdü deyə bu addımı atdım. 147.1 / 148-ci maddələrlə məhkəmədə cavab verməlidir".
Daha ətraflı videomaterialda:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре