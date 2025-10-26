Dünyanın ən uzun zaman evli olan kişi ÖLDÜ
Təxminən 85 il evli olan və həyat yoldaşı Mariya ilə dünya rekorduna sahib olan Manuel Anhelim Dino 106 yaşında vəfat edib.
Lent.az-ın xəbərinə görə, həyat yoldaşı Mariya de Souza Dino ilə birlikdə dünyanın ən uzun ömürlü cütlüyü tituluna sahib olan Manuel Anhelim Dino 106 yaşında Braziliyada ölüb.
Manuel oktyabrın 20-də 106 yaş 95 günlüyündə vəfat edib. Həyat yoldaşı Mariya hazırda 102 yaşındadır. Cütlük təxminən 85 ildir evli olub - bu, fevral ayında Ginnesin Rekordlar Kitabı tərəfindən rəsmi olaraq tanınan heyrətamiz bir rekorddur, o zaman onların evliliyi 84 yaş 77 gün davam etmişdi.
Onların sevgi hekayəsi 1936-cı ildə Seara ştatında başlayıb və kənd təsərrüfatında işləyərkən tanış olublar. Bir neçə il sonra tale onları yenidən bir araya gətirib və sonra aralarında əsl sevgi yaranıb.
"Bu ilk baxışdan məhəbbət idi", - Manuel xatırlayır.
O, Mariyaya evlilik təklifi edib, lakin anası əvvəlcə onların münasibətlərinə qarşı çıxıb. Nəhayət, o, sevgilisinin ailəsini özünə cəlb edib və 1940-cı ildə onlar Boa Ventura şəhərində kiçik bir kilsədə nişanlanıblar.
Cütlük həyatlarını ailələrinə və əkinçiliyə həsr ediblər. 13 uşağını dolandırmaq üçün tütün yetişdiririblər. Ailə sonradan 55 nəvə, 54 nəticə və 12 kötücə ilə genişlənib.
İndi ərindən daha çox yaşayan Mariya deyir ki, uzun və xoşbəxt evliliklərinin sirri çox sadədir - sevgi.
