Diş itkisi ölüm riskini artıra bilər - ARAŞDIRMA
Yeni elmi araşdırma göstərib ki, diş itkisi yalnız estetik problem deyil, həm də ümumi sağlamlıq üçün ciddi təhlükə yarada bilər.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, ABŞ-də aparılan geniş tədqiqatın nəticələrinə əsasən, bir və ya bir neçə dişini itirən şəxslərdə ölüm riski daha yüksək olur.
Diş itkisi ürək və damar sağlamlığı ilə bağlıdır
Tədqiqatçılar bildirirlər ki, diş itkisi çox zaman diş əti iltihabı (parodontit) və xroniki infeksiyalar nəticəsində yaranır. Bu infeksiyalar qan dövranına daxil olaraq ürək və damar sisteminə mənfi təsir göstərir, infarkt və insult riskini artırır.
Boston Universitetində aparılan araşdırmada 45 yaşdan yuxarı 6 min nəfərin sağlamlıq göstəriciləri izlənilib.
Nəticədə məlum olub ki, beş və daha çox dişini itirən şəxslərdə ölüm riski 20% yüksəkdir.
Diş itkisi olan şəxslərdə diabet, təzyiq və ürək xəstəlikləri daha çox müşahidə olunur.
Araşdırmanın müəlliflərindən biri, stomatoloq Dr. Karen Jacobs bildirib: "Diş itkisini sadəcə yaşla əlaqələndirmək yanlış yanaşmadır. Ağızda baş verən hər proses bədənin digər sistemlərinə təsir göstərir."
Mütəxəssislər diş itkisi və onun fəsadlarının qarşısını almaq üçün:
- Gündə iki dəfə dişləri fırçalamağı,
- Diş ipindən müntəzəm istifadəni,
- Şəkərli və turş qidaların azaldılmasını,
- Altı aydan bir diş həkiminə müraciət etməyi tövsiyə edirlər.
Tədqiqatın nəticələri göstərir ki, ağız gigiyenasına laqeyd yanaşmaq uzunmüddətli perspektivdə həyat müddətini qısalda bilər.
