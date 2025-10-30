https://news.day.az/azerinews/1792010.html "Liverpul" Niderland millisinin üzvü ilə müqavilə imzalayacaq "Liverpul" Rayan Qravenberxi uzun müddət komandada saxlamaq istəyir. Day.Az xarici KİV-lərə istinadən xəbər verir ki, son İngiltərə çempionu niderlandlı futbolçu ilə yeni müqavilə imzalamağı planlaşdırır. Məlumata görə, klub yaxın günlərdə Qravenberxlə danışıqlara başlayacaq.
