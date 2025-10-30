"Liverpul" Niderland millisinin üzvü ilə müqavilə imzalayacaq

"Liverpul" Rayan Qravenberxi uzun müddət komandada saxlamaq istəyir.

Day.Az xarici KİV-lərə istinadən xəbər verir ki, son İngiltərə çempionu niderlandlı futbolçu ilə yeni müqavilə imzalamağı planlaşdırır.

Məlumata görə, klub yaxın günlərdə Qravenberxlə danışıqlara başlayacaq.

Qeyd edək ki, "Liverpul" Rayan Qravenberxi 2023-cü ilin yayında "Bavariya"dan 40 milyon avroya transfer edib.