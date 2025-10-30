Ceyhun Bayramov UNESCO Baş Konfransının 43-cü sessiyasının açılış mərasimində iştirak edir

Azərbaycan xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov Özbəkistanın Səmərqənd şəhərində keçirilən UNESCO Baş Konfransının 43-cü sessiyasının açılış mərasimində iştirak edir.

Day.Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin "X" hesabında məlumat paylaşılıb.

Qeyd edək ki, Ceyhun Bayramov Özbəkistanda işgüzar səfərdədir.