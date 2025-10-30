https://news.day.az/azerinews/1792045.html Ceyhun Bayramov UNESCO Baş Konfransının 43-cü sessiyasının açılış mərasimində iştirak edir - FOTO Azərbaycan xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov Özbəkistanın Səmərqənd şəhərində keçirilən UNESCO Baş Konfransının 43-cü sessiyasının açılış mərasimində iştirak edir. Day.Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin "X" hesabında məlumat paylaşılıb.
Azərbaycan xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov Özbəkistanın Səmərqənd şəhərində keçirilən UNESCO Baş Konfransının 43-cü sessiyasının açılış mərasimində iştirak edir.
Day.Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin "X" hesabında məlumat paylaşılıb.
Qeyd edək ki, Ceyhun Bayramov Özbəkistanda işgüzar səfərdədir.
