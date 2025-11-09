https://news.day.az/azerinews/1794260.html Trampla "F-35"lərlə bağlı son danışıqlar müsbət nəticələr verib - Ərdoğan ABŞ prezidenti Donald Trampla "F-35" qırıcıları məsələsi ilə bağlı son danışıqlarda müsbət nəticələr əldə edilib və Ankara bu vədləri yerinə yetirməyə ümid edir. Day.Az-ıməlumatına görə, bu barədə Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan 8 noyabr Qələbə Günü ilə bağlı tədbirlərdə iştirak etdiyi Azərbaycandan qayıdarkən təyyarədə deyib.
Trampla "F-35"lərlə bağlı son danışıqlar müsbət nəticələr verib - Ərdoğan
ABŞ prezidenti Donald Trampla "F-35" qırıcıları məsələsi ilə bağlı son danışıqlarda müsbət nəticələr əldə edilib və Ankara bu vədləri yerinə yetirməyə ümid edir.
Day.Az-ıməlumatına görə, bu barədə Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan 8 noyabr Qələbə Günü ilə bağlı tədbirlərdə iştirak etdiyi Azərbaycandan qayıdarkən təyyarədə deyib.
"ABŞ prezidenti Donald Trampla son danışıqlarımız zamanı mühüm müsbət addımlar atdıq. Ümid edirəm ki, bu vədlər yerinə yetiriləcək", - deyə Türkiyə Prezidenti qeyd edib.
