Xalq artistini "pul yağışı"na tutdular

Xalq artisti Könül Xasiyeva iştirak etdiyi bir məclisdə səhnəyə çıxaraq "Araxçının Məndədir" mahnısını canlı ifa edib. Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, sənətkarın enerjili və pozitiv çıxışı zalda olanların böyük marağına səbəb olub.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, sənətkarın enerjili və pozitiv çıxışı zalda olanların böyük marağına səbəb olub.
Tamaşaçılar ayağa qalxaraq onun ifasına qoşulublar. Könül Xasiyevanın çıxışı alqışlarla qarşılanıb və sənətkar pul yağışına tutulub.
Həmin görüntünü təqdim edirik:
