https://news.day.az/azerinews/1795112.html Azərbaycanlı jurnalist Türkiyədə faciəli şəkildə həlak oldu Azərbaycanın tanınmış jurnalisti, "Euronews" telekanalının müxbiri Türkiyədə yol-nəqliyyat hadisəsi nəticəsində faciəvi şəkildə həyatını itirib. Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Trend-ə jurnalistin yaxınları məlumat verib. Emin İbrahimov Azərbaycan jurnalistikasının ən parlaq nümayəndələrindən biri olub.
