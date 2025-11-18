Maşına paket çay asın və möcüzəni görün
Maşında yaranan xoşagəlməz qoxular xüsusilə uzun yol gedən və avtomobili gündəlik intensiv istifadə edən sürücülərin ən böyük narahatlıqlarından biridir. Bahalı otaq ətirləri, sprey və parfümlər isə çox zaman gözlənilən effekti vermir. Son günlər sosial mediada yayılan olduqca sadə və sərfəli bir üsul isə böyük marağa səbəb olub: maşının içinə paket çay asmaq.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, təbii, ucuz və kimyəvi maddə istifadə olunmayan bu metod qısa zamanda minlərlə insan tərəfindən sınaqdan keçirilib. Mütəxəssislər də bu üsulun düşündüyünüzdən daha təsirli olduğunu bildirir.
Quru çay təbii quruluşuna görə həm qoxunu, həm də nəm hissəciklərini özünə çəkmə xüsusiyyətinə malikdir. Bu isə maşında zamanla yığılan tər, yemək, siqaret və nəm qoxularının tədricən yox olmasına kömək edir. Xüsusilə qara çay tərkibindəki yüksək tanin səbəbindən qoxu udma baxımından daha güclüdür.
Güzgüyə, qapı ciblərinə və ya oturacaq altına sadəcə bir paket çay yerləşdirmək belə, maşının bir neçə saat ərzində daha təmiz və təravətli qoxmasına səbəb ola bilər.
ABŞ-də ətraf mühit qoxuları üzrə tədqiqat aparan kimyaçı Dr. Emily Carter, bu üsulun niyə təsirli olduğunu belə izah edir:
"Quru çay yarpaqları havadakı uçucu maddələri özünə çəkə bilən təbii adsorbentlərdir. Avtomobildəki qoxular adətən nəm və üzvi hissəciklərdən ibarət olur. Çay paketləri bu hissəcikləri özünə çəkərək mühiti neytrallaşdırır. Kimyəvi tərkib olmadığı üçün təhlükəsiz və davamlı bir üsuldur."
Carter-in fikrincə, qara çay və Earl Grey kimi aromalı çaylar qoxuları bastırmaqda daha uğurludur.
Hansı çaylar daha effektlidir?
- Qara çay - ən güclü qoxu udan çay növü
- Yaşıl çay - daha yüngül, təmiz qoxu verir
- Aromalı çaylar (Earl Grey, berqamotlu çay) - maşında yumşaq parfüm effekti yaradır
- Nanə çayı - təravətli və təmiz hava hissi verir
Diqqət edilməli məqam: çay paketi tam quru olmalıdır. Nəm çay təsirini göstərmir və kif riski yarada bilər.
Effekti artırmaq üçün nə etməli?
Çay paketini maşının günəş düşən hissəsinə asın - təsiri sürətlənir.
Geniş avtomobillərdə birdən çox paket istifadə etmək daha yaxşı nəticə verir.
Çay paketini 1-2 həftədən bir dəyişmək tövsiyə olunur.
Nəmin çox olduğu bölgələrdə yaşıl çay daha yaxşı nəticə verir.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре