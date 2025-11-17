Çindən bu maşınları gətirmək MÜMKÜN OLMAYACAQ - YENİ QƏRAR
Aşağıda təqdim etdiyiniz mətni mənalı quruluş, aydınlıq və stil baxımından yenidən işlənmiş formada təqdim edirəm. Məna saxlanılıb, lakin ifadə tərzi yenilənib:
14 noyabrda Çinin bir neçə nazirliyi paralel avtomobil ixracı ilə bağlı qaydaları sərtləşdirən birgə bildiriş yayıb.
Rəsmi sənəddə vurğulanır ki, son vaxtlar Çin avtomobil istehsalçıları arasında daxili bazar üçün nəzərdə tutulan yeni avtomobillərin "sıfır yürüşlü ikinci əl" adı altında xaricə çıxarılması tendensiyası artıb. Sxem belə işləyirdi: bəzi şirkətlər yeni avtomobilləri alır, Çində qeydiyyata salır, ardınca dərhal qeydiyyatı ləğv edib maşını ixraca yönləndirirdilər.
Yeni qaydalara əsasən, qeydiyyata alındıqdan sonra 6 aydan az istifadə olunmuş avtomobillərin ixracı üçün şirkətlər gömrük orqanlarına xüsusi sənəd - "Satışdan sonrakı xidmət üzrə təsdiq" təqdim etməlidirlər. Bu sənəd istehsalçı tərəfindən rəsmi şəkildə təsdiqlənmiş məktubdur və onda avtomobilin hansı ölkəyə göndəriləcəyi, texniki məlumatlar və həmin ölkədə rəsmi servis xidməti göstərən məntəqələrin siyahısı yer almalıdır.
Qaydalardakı digər dəyişikliklər avtomobillərin texniki göstəriciləri və sertifikatları ilə bağlı məlumatların daha ciddi şəkildə toplanması və yoxlanmasını nəzərdə tutur.
Əsas yenilik odur ki, qeydiyyatda 6 aydan az olan bütün ikinci əl avtomobillərin ixracı üçün istehsalçının birbaşa razılığı tələb olunacaq.
Əvvəllər mövcud olan boşluqlar bəzi Çin şirkətlərinə "sıfır yürüşlü ikinci əl" avtomobillərin xaricə çıxarılmasını dolayı şəkildə dəstəkləməyə imkan verirdi. Bu, həm satış rəqəmlərini süni olaraq artırır, həm də müəyyən maliyyə öhdəliklərindən yayınmağa şərait yaradırdı.
Bu qərar Azərbaycan bazarına təsir edəcəkmi?
Day.Az xəbər verir ki, məsələni Bizim.Media-ya şərh edən Liberal İqtisadçılar Mərkəzinin sədri Akif Nəsirli bildirib ki, qərarın Azərbaycan avtomobil bazarına təsiri qaçılmazdır:
"Son vaxtlar Çindən '0 kilometr' avtomobil gətirmək olduqca asanlaşmışdı. Buna görə həm Azərbaycandan, həm də Çindən çoxlu fiziki və hüquqi şəxslər bu prosesə qoşulmuşdu.
Yeni qərar göstərir ki, Çindən gətirilən avtomobillərin ucuz olmasının əsas səbəbi məhz bu sui-istifadə hallarından qaynaqlanır. Çünki daxili bazar üçün nəzərdə tutulmuş avtomobillər yerli alıcılara daha münasib qiymətə təklif olunur, rəsmi ixrac üçün ayrılan modellər isə kifayət qədər bahadır. Bu fərqdən istifadə edən işbazlar xeyli qazanc əldə edirdilər.
İndi vəziyyət dəyişir. Yəqin ki, artıq hər kəs Çindən avtomobil gətirə bilməyəcək və bu da Çin markalarının bahalaşmasına səbəb olacaq. Üstəlik, elektrik və hibrid avtomobillərə tətbiq edilən ƏDV və bəzi gömrük rüsumlarına verilən güzəştlərin yanvarın 1-dən ləğv ediləcəyini də nəzərə alsaq, qiymət artımı labüddür".
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре