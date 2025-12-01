Bu il sığınacağa yerləşdirilənlərin şəxslərin sayı açıqlanıb
Sosial Xidmətlər Agentliyinin Həssas əhali qruplarından olan şəxslər üçün Sığınacaq və Sosial Reabilitasiya Müəssisəsinin müxtəlif şöbələrində bu il ərzində ümumilikdə 217 nəfərə xidmət göstərilib.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Trend-in sorğusuna cavab olaraq Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin tabeliyində Sosial Xidmətlər Agentliyindən məlumat verilib.
Bildirilib ki, həssas əhali qruplarından olan şəxslər üçün Sığınacaq və Sosial Reabilitasiya Müəssisəsində xüsusi qayğıya ehtiyacı olan şəxslər sosial xidmətlərlə əhatə olunur və onların cəmiyyətə reinteqrasiyasına dəstək göstərilir:
"Buraya qəbul edilən şəxslərin sosial xidmətə olan tələbatı qiymətləndirilir, hər bir sakin üçün fərdi plan hazırlanır. Müəssisəyə qəbul olunanlar zəruri xidmətlərlə təmin olunurlar və bu müddətdə günlük olaraq qida normaları əsasında yemək, yaşayış yeri və geyimlə təmin edilirlər.
Müəssisəyə baxımsız, kimsəsiz və sosial təhlükəli vəziyyətdə olan yetkinlik yaşına çatmayan şəxslər, müəyyən yaşayış yeri olmayan şəxslər, məişət zorakılığı qurbanları və görmə qabiliyyəti məhdudluğu olan 5-29 yaşlı şəxslər qəbul edilirlər. Bu il ərzində müəssisənin müxtəlif şöbələrində xidmət göstərilən 217 nəfərdən 79-u kişi, 56-sı qadın, 82-si uşaqdır", - deyə məlumatda qeyd olunub.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре