Azərbaycan və Oman arasında iqtisadi əməkdaşlığın genişləndirilməsi müzakirə olunub - FOTO
Azərbaycanın iqtisadiyyat naziri Mikayıl Cabbarov Oman Sultanlığından olan həmkarı Səid bin Məhəmməd bin Əhməd Al Saqri ilə görüşərək iki ölkə arasında iqtisadi əməkdaşlığın möhkəmləndirilməsini müzakirə edib.
Day.Az xəbər verir ki, iqtisadiyyat naziri Mikayıl Cabbarov bu barədə öz "X" səhifəsində məlumat paylaşıb.
"Oman Sultanlığının iqtisadiyyat naziri Səid bin Məhəmməd bin Əhməd Al Saqri ilə görüş zamanı iqtisadi əlaqələrin möhkəmləndirilməsi imkanlarını nəzərdən keçirdik. Birgə fəaliyyətin təşviqi istiqamətində hüquq-müqavilə bazasının gücləndirilməsinin əhəmiyyətini vurğulayaraq, Azərbaycan - Oman Birgə Biznes Şurasının yaradılması, ticarət, bərpa olunan və ənənəvi enerji, investisiya, turizm və digər sahələrdə əməkdaşlığın genişləndirilməsi perspektivlərini dəyərləndirdik",- deyə məlumatda qeyd olunur.
Qeyd edək ki, cari ilin yanvar-noyabr aylarında Azərbaycanla Oman arasında ticarət dövriyyəsinin həcmi 1,386 milyon dollar təşkil edib.
Bu ilin yanvar-noyabr aylarında Azərbaycan xarici ölkələrlə 44,589 milyard ABŞ dolları dəyərində ticarət əməliyyatı aparıb. Bu, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 1,480 milyard dollar və ya 3,4% çoxdur.
Xarici ticarət dövriyyəsinin 23,401 milyard ABŞ dolları ixracın, 21,188 milyard ABŞ dolları isə idxalın payına düşüb. Son 1 ildə ixrac 937 milyon dolar və ya 3,8% azalıb, idxal isə 2,416 milyard dollar və ya 12,9% artıb.
Yekunda xarici ticarətdə 2,213 milyard dollarlıq müsbət saldo yaranıb ki, bu da illik müqayisədə 3,353 milyard dollar və ya 2,5 dəfə azdır.
