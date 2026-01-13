Ağdamda əkin sahəsindən kişi meyiti tapılıb

Ağdam rayonunun Xındırıstan kəndi ərazisində əkin sahəsində kişi meyiti tapılıb.

Day.Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, meyiti tapılan şəxsin Baharlı qəsəbə sakini 1986-cı il təvəllüdlü Taleh Məmmədov olduğu bildirilir.

Hazırda əraziyə hüquq-mühafizə orqanlarının əməkdaşları cəlb olunub.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.