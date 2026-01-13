https://news.day.az/azerinews/1809050.html Azərbaycanda zəlzələ oldu Biləsuvarda zəlzələ olub. Bu barədə Day.Az-a Respublika Seysmoloji Xidmət Mərkəzindən məlumat verilib. Zəlzələ yerli vaxtla 10:53-də baş verib. 3.4 maqnitudalı yeraltı təkan 21 km dərinlikdə qeydə alınıb.
