Azərbaycanda zəlzələ oldu

Biləsuvarda zəlzələ olub.

Bu barədə Day.Az-a Respublika Seysmoloji Xidmət Mərkəzindən məlumat verilib.

Zəlzələ yerli vaxtla 10:53-də baş verib.

3.4 maqnitudalı yeraltı təkan 21 km dərinlikdə qeydə alınıb.