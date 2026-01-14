https://news.day.az/azerinews/1809452.html İtkin düşən 38 yaşlı qadın axtarılır - FOTO Yanvarın 14-də Sumqayıt şəhəri ərazisində sağlamlıq imkanları məhdud olan 38 yaşlı Xəyalə Kərimova yaşadığı ünvandan çıxıb naməlum istiqamətə gedərək bir daha geri qayıtmayıb. Bu barədə Day.Az-а Daxili İşlər Nazirliyindən (DİN) məlumat verilib.
İtkin düşən 38 yaşlı qadın axtarılır - FOTO
Yanvarın 14-də Sumqayıt şəhəri ərazisində sağlamlıq imkanları məhdud olan 38 yaşlı Xəyalə Kərimova yaşadığı ünvandan çıxıb naməlum istiqamətə gedərək bir daha geri qayıtmayıb.
Bu barədə Day.Az-а Daxili İşlər Nazirliyindən (DİN) məlumat verilib.
"Şəkildə gördüyünüz şəxsi görənlərdən və barəsində məlumatı olanlardan DİN-in "102" Xidməti Zəng Mərkəzinə, həmçinin (+994) 50 622-00-08 və (+994)55 429-03-60 mobil nömrələrinə zəng edərək məlumat vermələri xahiş olunur", - deyə məlumatda qeyd olunub.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре