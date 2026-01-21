https://news.day.az/azerinews/1811101.html Çempionlar Liqası: “Qarabağ” - “Ayntraxt” oyununda hesab bərabərləşib - CANLI UEFA Çempionlar Liqası əsas mərhələsinin yeddinci turu çərçivəsində "Qarabağ" - "Ayntraxt" oyununa start verilib. Day.Azxəbər verir ki, matç Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionunda baş tutur. Xəbər yenilənəcək
Matçın 11-ci dəqiqəsində Can Uzun hesabı bərabərləşdirdi.
21:52
Matçın 4-cü dəqiqəsində Kamilyo Duran hesabı açdı.
21:45
