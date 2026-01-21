Çempionlar Liqası: “Qarabağ” - “Ayntraxt” oyununda hesab bərabərləşib

Matçın 11-ci dəqiqəsində Can Uzun hesabı bərabərləşdirdi.

21:52

Matçın 4-cü dəqiqəsində Kamilyo Duran hesabı açdı.

21:45

UEFA Çempionlar Liqası əsas mərhələsinin yeddinci turu çərçivəsində "Qarabağ" - "Ayntraxt" oyununa start verilib.

Day.Azxəbər verir ki, matç Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionunda baş tutur.

Xəbər yenilənəcək 