İki nəfər dəm qazından öldü

Masazır sakini dəm qazından boğulub.

Day.Az "Qafqazinfo"ya istinadən xəbər verir ki, 1993-cü il təvəllüdlü Hüseyn Yasən oğlu Ramazanov qəsəbənin H.Z.Tağıyev küçəsi ev 3 ünvanında kirayə qaldığı mənzildə dəm qazından zəhərlənərək ölüb.

Oxşar hadisə Sumqayıt şəhər Corat qəsəbəsində də baş verib.

1990-cı il təvəllüdlü Əbülfəz Bayraməli oğlu Vahabov yaşadığı fərdi evdə dəm qazından boğularaq vəfat edib.

Baş vermiş hadisələrlə bağlı araşdırma aparılır.

Fotoda Əbülfəz Vahabov