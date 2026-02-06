https://news.day.az/azerinews/1814360.html İki nəfər dəm qazından öldü - FOTO Masazır sakini dəm qazından boğulub. Day.Az "Qafqazinfo"ya istinadən xəbər verir ki, 1993-cü il təvəllüdlü Hüseyn Yasən oğlu Ramazanov qəsəbənin H.Z.Tağıyev küçəsi ev 3 ünvanında kirayə qaldığı mənzildə dəm qazından zəhərlənərək ölüb. Oxşar hadisə Sumqayıt şəhər Corat qəsəbəsində də baş verib.
