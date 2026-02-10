Qaçmağın sağlamlığa FAYDALARI – mütəxəssislər nə deyir?
Son illər qaçış sağlam həyat tərzinin ayrılmaz hissəsinə çevrilib. Mütəxəssislərin fikrincə, müntəzəm qaçmaq həm fiziki, həm də psixoloji sağlamlığa ciddi müsbət təsir göstərir.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, araşdırmalara görə, qaçış ürək-damar sistemini gücləndirir, qan dövranını yaxşılaşdırır və infarkt riskini azaldır. Həftədə bir neçə dəfə 20-30 dəqiqə qaçmaq ürəyin fəaliyyətini xeyli yaxşılaşdıra bilər.
Qaçmaq eyni zamanda çəki nəzarətinə kömək edir. Bu idman növü qısa müddətdə yüksək kalori yandırmağa imkan verdiyi üçün artıq çəkinin azalmasında təsirli hesab olunur.
Psixoloji baxımdan da qaçışın faydaları böyükdür. Fiziki aktivlik zamanı orqanizmdə endorfin ifraz olunur ki, bu da stressi azaldır, əhval-ruhiyyəni yaxşılaşdırır və depressiya riskini aşağı salır.
Bundan əlavə, qaçış əzələ və sümükləri möhkəmləndirir, immun sistemini gücləndirir, yuxu keyfiyyətini artırır və ümumi həyat enerjisini yüksəldir.
Mütəxəssislər vurğulayırlar ki, qaçışa başlamazdan əvvəl sağlamlıq vəziyyəti nəzərə alınmalı, xüsusilə ürək və oynaq problemləri olan şəxslər həkim məsləhəti almalıdırlar.
Qaçış sadə, əlçatan və effektiv idman növü olmaqla yanaşı, uzun və sağlam ömür üçün də mühüm addımlardan biri hesab olunur.
